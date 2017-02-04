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Spb Ladies Trophy-2017. 1/2 финала. Вихлянцева – Младенович, Путинцева – Цибулкова. Онлайн

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

4 февраля на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy проходят полуфинальные матчи в одиночном и парном разряде.

Одиночный разряд

14:00 Наталья Вихлянцева (Россия, WC) – Кристина Младенович (Франция) – 3:4 (идет первый сет)

Юлия Путинцева (Казахстан) – Доминика Цибулкова (Словакия, 2)

Парный разряд

Дарья Гаврилова (Австралия, 3)/Кристина Младенович (Франция, 3) – Дарья Юрак (Хорватия)/Ксения Кноль (Швейцария)

Напомним, финальные матчи Spb Ladies Trophy пройдут на «СИБУР АРЕНЕ» 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира в одиночном разряде стала Роберта Винчи, а в парном разряде - Мартина Хингис и Саня Мирза.

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