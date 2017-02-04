Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок!

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».

- «Зенит» сыграл не очень удачно?

- Да, но чемпионат еще будет длинным. Знаю, что первый сейчас «Спартак» сейчас, я смотрю их игры. Извините, но я болею за «Спартак»! Последний раз они выигрывали чемпионат в 2001-м - думаю, в этом сезоне выиграют снова.



- С кем из «Спартака» до сих пор общаетесь?

- С Егором Титовым - очень много. И Паршивлюк, думаю, еще остался, да? В моем время он играл, но это было уже очень давно.



- Дзюба вот играет в «Зените».

- Мой сынок! Очень рад был его увидеть - последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет - 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба - очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном «Зенита».



- Не все болельщики одобряют это.

- Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в «Зенит». В любом случае я желаю ему забивать голы.



- Что вы пожелаете «Спартаку» и болельщикам?

- «Спартаку» - стать чемпионами, а болельщикам - ходить на матчи так, как они ходят. По-моему фанаты «Спартака» - лучшие в России, сто процентов. Новый стадион построили, и на него ходит очень много народу.







