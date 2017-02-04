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Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок!

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».

- «Зенит» сыграл не очень удачно?
- Да, но чемпионат еще будет длинным. Знаю, что первый сейчас «Спартак» сейчас, я смотрю их игры. Извините, но я болею за «Спартак»! Последний раз они выигрывали чемпионат в 2001-м - думаю, в этом сезоне выиграют снова.

- С кем из «Спартака» до сих пор общаетесь?
- С Егором Титовым - очень много. И Паршивлюк, думаю, еще остался, да? В моем время он играл, но это было уже очень давно.

- Дзюба вот играет в «Зените».
- Мой сынок! Очень рад был его увидеть - последний раз это было семь-восемь лет назад. Сколько ему было лет - 19 или 20, а сейчас 28. Желаю Артему только всего самого лучшего. Дзюба - очень хороший парень, болею за него. Сейчас он уже стал капитаном «Зенита».

- Не все болельщики одобряют это.
- Не знаю, какая там была ситуация, как он переходил в «Зенит». В любом случае я желаю ему забивать голы.

- Что вы пожелаете «Спартаку» и болельщикам?
- «Спартаку» - стать чемпионами, а болельщикам - ходить на матчи так, как они ходят. По-моему фанаты «Спартака» -  лучшие в России, сто процентов. Новый стадион построили, и на него ходит очень много народу.

Матч

Зенит - Спарта - 0:2 (0:1)

Голы

Дочкал 24 (0:1 - пен.). Юлиш 64 (0:2).

Состав

Зенит: Лодыгин (Лунев, 75), Нету, Кришито, Анюков (Иванович, 46), Жирков (Чернов, 73), Хави Гарсия (Цаллагов, 74), Жулиано (Молло, 76), Эрнани (Данни, 46), Шатов (Маурисио, 46), Дзюба (Джорджевич, 78), Кокорин (Мак, 77)

Спарта: Коубек, Караваев, Кадлец М. (Гавелка, 69), Намойнесу (Ветежэлу, 63), Мазух, Конате, Дочкал, Чермак, Ваха (Голек, 66), Альбьяч (Гибш, 86), Юлиш (Лафата, 79)

Незабитые пенальти

Кришито (Зенит), 48

Предупреждения:

Нету, 89 - Альбьяч, 52

Место и дата

03 февраля 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция





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