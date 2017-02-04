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Александр Емельяненко планирует подписать контракт с лигой WFCA

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский боец ММА Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с грозненским бойцовским клубом «Ахмат», а c лигой WFCA (World fighting championship Akhmat).

- Александр Емельяненко планирует подписать соглашение не с клубом «Ахмат», а с лигой WFCA, это надо подчеркнуть. Это, конечно, единое целое, они связаны, но все-таки стоит развести эти понятия. Клуб не имеет ничего против выступления Емельяненко в лиге. На данный момент соглашение не подписано, идет процесс переговоров. В лиге «Ахмат» он будет выступать и, как и все, будет бороться за чемпионство, вступит в чемпионскую гонку наравне со всеми.

У нас расписано три турнира: турнир, который пройдет сегодня, турнир 25 числа в Москве, а также 25 марта в Казахстане. Пока что в данный момент весь кард забит. Было бы интересно, конечно, чтобы Александр выступил в Москве, но понятно, что на подготовку у него сейчас времени практически нет, - заявил руководитель пиар-службы клуба «Ахмат» и лиги WFCA Адам Ахмадов.

Александр Емельяненко в мае 2015 года был приговорен к 4,5 года колонии общего режима. В конце ноября 2016 года Воронежский областной суд назначил Емельяненко два года исправительных работ вместо остававшегося срока в тюрьме. 

Вот это поворот! Александр Емельяненко подпишет контракт с промоушеном Кадырова

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