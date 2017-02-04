«Рубин» потерпел первое поражение в 2017 году, уступив «Осиеку»
«Рубин» на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским «Осиеком» и уступил со счетом 1:2.
В составе российского клуба единственный гол ударом со штрафного забил на 39-й минуте Жонатас.
Стартовый состав казанцев был следующий: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Бауэр, Цакташ, Жемалетдинов, Камболов, Ахметов, Карадениз, Жонатас.
«Рубин» потерпел первое поражение в этом году.
Следующий матч казанцы проведут в воскресенье с японской командой «Сенан Беллмаре».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически