«Рубин» потерпел первое поражение в 2017 году, уступив «Осиеку»

читайте также

Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок! Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».

«Мордовия» в первом контрольном матче встретится с ялтинским «Кызылташем» В среду 8 февраля футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч зимы. Соперником подопечных Марата Мустафина будет ФК «Кызылташ» (Ялта).

Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будут Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).

Сборня США обыграла Ямайку в товарищеском матче Футболисты сборной США обыграли команду Ямайки в товарищеском матче.

Вандерсон: Ничья в матче с «Видеотоном» не устроила меня и «Краснодар» Нападающий «Краснодара» Вандерсон подвел итоги контрольного матча с венгерским «Видеотоном».

«Терек» обыграл чешскую «Зброевку Брно» в товарищеском матче Товарищеский матч между грозненским «Тереком» и чешской «Зброевкой Брно» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Терека».

«Зенит» – «Спарта» - 0:2. Как это было Контрольный матч «Зенита» на сайте «Советского спорта».

«Ростов» не удержал победу на «Локомотивом» из Пловдива В Белеке завершился очередной контрольный матч «Ростова».

«Локомотив» обыграл «Видеотон» в товарищеском матче, Миранчук забил гол Товарищеский матч между московским «Локомотивом» и венгерским «Видеотоном» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча - 2:0 в пользу «Локо».

«Локомотив» – «Видеотон» - 2:0. Как это было Контрольный матч московского «Локомотива» на сайте «Советского спорта».

Виктор Гончаренко: Есть четкое понимание, как ЦСКА защищается Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал товарищеский матч с «Викторией» из Пльзени (0:0) на испанском сборе в Кампоаморе.

ЦСКА – «Виктория». Дзагоев сделал 10 ключевых передач Вчера в контрольном матче ЦСКА сыграл вничью с «Викторией» (Чехия) – 0:0.

ЦСКА и «Виктория» сыграли вничью в товарищеском матче Товарищеский матч между ЦСКА и чешской «Викторией» (Пльзень) завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

ЦСКА – «Виктория» - 0:0. Как это было «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию товарищеского матча между ЦСКА и чешской «Викторией».

«Спартак» сыграет со «Рубином» на сборе в Испании Стали известны соперники «Рубина» по товарищеским матчам на втором сборе команды в испанской Малаге.

Помазун и Ионов – в стартовом составе ЦСКА на матч с «Викторией» ЦСКА назвал стартовый состав на товарищеский матч с чешской «Викторией».

Сегодня клубы РФПЛ сыграют четыре контрольных матча Сегодня ЦСКА проведет спарринг с чешской «Викторий». Начало матча – 18.00 (мск). Прямая трансляция – на Youtube-канале клуба.

Жулиано: Надеемся, Иванович поможет «Зениту». Мы его очень тепло встретим Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от товарищеского матча с норвежским «Оддом» (1:1) и высказал мнение о переходе Бранислава Ивановича в петербургский клуб.

«Зенит» не смог обыграть «Одд» в товарищеском матче Петербургский «Зенит» сыграл вничью с норвежским «Оддом» в товарищеском матче, который прошел в Сан-Педро-дель-Пинатаре (Испания) - 1:1.