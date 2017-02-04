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«Рубин» потерпел первое поражение в 2017 году, уступив «Осиеку»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рубин» на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским «Осиеком» и уступил со счетом 1:2.

В составе российского клуба единственный гол ударом со штрафного забил на 39-й минуте Жонатас.

Стартовый состав казанцев был следующий: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Бауэр, Цакташ, Жемалетдинов, Камболов, Ахметов, Карадениз, Жонатас. 

«Рубин» потерпел первое поражение в этом году.

Следующий матч казанцы проведут в воскресенье с японской командой «Сенан Беллмаре».

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