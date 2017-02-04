Раньери не исключает возможность своей отставки с поста главного тренера «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери полагает, что его позиции в клубе в свете неудачных результатов уже не так прочны.

- Отставка? Ничего нельзя исключать. Прошлый сезон был совсем другим. После каждого попадания мяча в штангу он залетал в ворота, мы забивали после первого же удара по воротам, соперники не использовали свои моменты, судьи в каких-то эпизодах принимали нашу сторону. Пенальти не назначались в наши ворота и назначались в ворота соперника.



Сейчас все идет далеко не лучшим образом, но мы должны продолжать бороться. Когда все складывается удачно, многие говорят тебе: «Отличная работа». Это же так просто, - заявил Раньери.

В данный момент «Лестер» занимает лишь 16-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, находясь в двух очках от зоны вылета.

В прошлом сезоне команда Раньери сенсационно стала чемпионом Англии.