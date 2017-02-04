Сергей Бердников: Думаю, хоккей в Новокузнецке останется
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников после поражения от «Куньлуня» (2:4) в регулярном чемпионате КХЛ заявил, что команда постарается достойно завершить сезон.
Напомним, «Кузня» давно потеряла шансы выйти в плей-офф, занимая последнее место в сводной таблице лиги.
«Мы благодарим болельщиков за поддержку в этом сезоне. Не ожидал, что сегодня будет народу на трибунах намного больше, чем на предыдущих играх. Видно, что команда болельщикам небезразлична. Думаю, хоккей в Новокузнецке останется. Только надо маленько приложить финансово-материальные усилия. Мы бились, старались, домашние игры закончились, но еще есть три выездных матча. Команда будет настраиваться на победу», - приводит слова Бердникова официальный сайт клуба.
Матч
Металлург Нк - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
Семёнов (Михеев), 19:16 (1:0). Виделль 25:49 (1:1). Виклунд 32:33 (1:2). Вярн (Флери), 33:18 (1:3). Фаткуллин (Скутар, Семёнов), 40:28 (2:3). Виделль (Коллинс), 55:38 (2:4).
Место и дата
04 февраля 09:30, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция