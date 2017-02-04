«Челси» - «Арсенал». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 24-м туре чемпионата Англии.
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Коста.
Запасные: Бегович, Терри, Зума, Чалоба, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.
«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Озил, Айвоби, Уолкотт, Санчес.
Запасные: Оспина, Гиббс, Мэйтленд-Найлс, Рен-Аделед, Уэлбек, Жиру.
Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 15:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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