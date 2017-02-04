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«Челси» - «Арсенал». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала», которые встретятся сегодня в 24-м туре чемпионата Англии.

«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Коста.

Запасные: Бегович, Терри, Зума, Чалоба, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Коклен, Озил, Айвоби, Уолкотт, Санчес.

Запасные: Оспина, Гиббс, Мэйтленд-Найлс, Рен-Аделед, Уэлбек, Жиру. 

Игра на стадионе «Стэмфорд Бридж» начнется в 15:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Челси - Арсенал

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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