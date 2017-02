Дэйна Уайт: Организовать бой Мэйвезер - Макгрегор будет сложно, но никогда не говори никогда (видео)

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором, а также о будущих планах Ронды Роузи.

- Вспомните, сколько длилась история с боем Мэйвезера против Мэнни Пакьяо. А ведь эти ребята представляют один вид спорта. Никогда не говори никогда, но нам представит решить немало вопросов.

Когда я беседовал с Рондой Роузи, она не сказала мне, что завершает карьеру. Но мне показалось, что она близка к такому решению. Но каким бы ни был ее выбор - я люблю и уважаю ее. Ронда сделала для спорта и женщин в спорте очень многое, - заявил Уайт в интервью BBC.

Ранее президент UFC предлагал Флойду Мэйвезеру за бой с Макгрегором по правилам бокса 25 миллионов долларов США.



Ронда Роузи дебютировала в ММА 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде.

#UFC boss Dana White's been spilling the beans at the #SuperBowl... pic.twitter.com/zkQke3RPKX