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Дэйна Уайт: Организовать бой Мэйвезер - Макгрегор будет сложно, но никогда не говори никогда (видео)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал об организации поединка между Флойдом Мэйвезером-младшим и Конором Макгрегором, а также о будущих планах Ронды Роузи.

- Вспомните, сколько длилась история с боем Мэйвезера против Мэнни Пакьяо. А ведь эти ребята представляют один вид спорта. Никогда не говори никогда, но нам представит решить немало вопросов.

Когда я беседовал с Рондой Роузи, она не сказала мне, что завершает карьеру. Но мне показалось, что она близка к такому решению. Но каким бы ни был ее выбор - я люблю и уважаю ее. Ронда сделала для спорта и женщин в спорте очень многое, - заявил Уайт в интервью BBC.

Ранее президент UFC предлагал Флойду Мэйвезеру за бой с Макгрегором по правилам бокса 25 миллионов долларов США. 

Ронда Роузи дебютировала в ММА 27 марта 2011 года. Впоследствии стала чемпионкой организации Strikeforce, а затем и UFC. Имела серию из 12 побед кряду до тех пор, пока не встретилась в октагоне с Холли Холм. Бой состоялся 15 ноября 2015 года и завершился сенсационным нокаутом во втором раунде. В следующем поединке Роузи опять проиграла нокаутом Аманде Нуньес, но уже в первом раунде.

Дэйна Уайт: Думаю, Роузи в октагоне уже сделала все, что могла

Делай деньги, а остальное все дребедень... Пикировка Майэвезер - Макгрегор - как главное событие месяца

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