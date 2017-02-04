Промоутер Том Леффлер: Сейчас Альварес больше Головкина, он дерется во втором среднем весе

Промоутер чемпиона мира в среднем весе по трем версиям Геннадия Головкина Том Леффлер снова упрекнул мексиканца Сауля Альвареса в нежелании драться с его подопечным.

- У Канело всегда есть разные весовые категории для разных ситуаций. Сейчас он просто больше Головкина. Люди говорили, что он слишком маленький для Геннадия, а теперь он внезапно собирается драться во втором среднем весе. Должен сказать, что все наши дискуссии с Golden Boy были не о весе, всегда имелся в виду именно миддл.



Геннадий и Абель Санчес полностью сосредоточены на бое с Джейкобсом. Это будет самый сложный тест в карьере Головкина, настоящее испытание. Кто бы ни победил в бою Канело и Чавеса, он будет отличным соперником для Геннадия, если он пройдет Джейкобса, - заявил Леффлер.

Поединок Геннадия Головкина с американцем Дэниэлом Джейкобсом состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Сауль Альварес 6 мая сразится с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Ранее Альварес отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе, когда организация потребовала от него провести бой с Головкиным.

