Владимир Юрзинов-младший: Команда сыграла очень достойно в психологическом плане
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Очень хороший, считаю, матч. Хорошее движение две команды сегодня показали. Игра держала в напряжении все 60 минут. Мы пропустили в первом периоде гол, но старались выдерживать линию. Хорошо, что команда сыграла очень достойно в психологическом плане. Два предыдущих матча мы провели неплохо и не заработали очков. Но сегодня все 60 минут хорошо работали», - приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».
Матч
Металлург Нк - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
Голы:
Семёнов (Михеев), 19:16 (1:0). Виделль 25:49 (1:1). Виклунд 32:33 (1:2). Вярн (Флери), 33:18 (1:3). Фаткуллин (Скутар, Семёнов), 40:28 (2:3). Виделль (Коллинс), 55:38 (2:4).
Место и дата
04 февраля 09:30, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция