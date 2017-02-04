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Махамбетов уступил на финише Тарьею Бе на финише и стал третьим в пасьюте на этапе Кубка IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Тимур Махамбетов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в словацком Осрблье. 

Тимур, накануне ставший третьим в спринте, на финише боролся за второе место с титулованным норвежцем Тарьеем Бе.

Победителем гонки стал другой представитель Норвегии Кристофер Скьелвик.

Напомним, ранее победу в аналогичной дисциплине одержала россиянка Дарья Виролайнен

9 февраля в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону.

Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Осрблье, Словакия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кристоффер Скьелвик (Норвегия) — (0).
2. Тарьей Бе (Норвегия) — +14,5 (2).
3. Тимур Махамбетов (Россия) — +14,6 (1).
4. Алексей Волков (Россия) — +40,7 (1)…
10. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.03,3 (6)…
17. Юрий Шопин (Россия) — +2.35,3 (4)…
21. Алексей Слепов (Россия) — +2.56,8 (5). 


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