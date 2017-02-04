Российские хоккеисты вышли в полуфинал Универсиады, разгромив японцев
Сборная России по хоккею взяла верх над командой Японии (9:2) в четвертьфинальном матче на Универсиаде, проходящей в Алма-Ате.
У россиян отличились Андрей Ерофеев (дважды), Станислав Заборников (дважды), Роман Кудинов, Дмитрий Кириллов, Артем Осипов, Кирилл Пилипенко и Иван Иванов, у их соперника - Хироси Мацуи и Сигеки Хитосато.
В полуфинале турнира сборная России 7 февраля сыграет с победителем матча Канада - Латвия.
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