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Хавьер Грасия: Главное, что в матче с «Осиеком» игроки «Рубина» обошлись без травм

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Главный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче против «Осиека» (2:1).

- Первые 45 минут мы провели очень хорошо, владели в первом тайме подавляющим преимуществом и могли забить первыми. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все эти моменты мы реализовали.

Получилась очень обидная ситуация, когда был угловой в нашу пользу, после которого соперник провел голевую контратаку. Затем мы сравняли счет. В целом, первый тайм провели очень здорово. Во втором тайме соперник выпустил свежих игроков, что тоже, видимо, сказалось. Мы пропустили еще один обидный гол после передачи с фланга.

Но ребята боролись, старались играть дальше. Спустя 15 минут после начала второго тайма мы тоже выпустили новый состав, чтобы дать всем футболистам поиграть. Футболисты старались, боролись, но самое главное на данном этапе подготовки, что мы обошлись без травм и дали футболистам игровой объем, - рассказал Грасия.

«Рубин» на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским «Осиеком» и уступил со счетом 1:2.

В составе российского клуба единственный гол ударом со штрафного забил на 39-й минуте Жонатас.

Стартовый состав казанцев был следующий: Рыжиков, Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Бауэр, Цакташ, Жемалетдинов, Камболов, Ахметов, Карадениз, Жонатас. 

«Рубин» потерпел первое поражение в этом году.

Следующий матч казанцы проведут в воскресенье с японской командой «Сенан Беллмаре».

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