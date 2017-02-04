Бывший тренер Юлии Степановой сам уходит из спорта

Бывший личный тренер Юлии Степановой, которая стала информатором Всемирного антидопингового агентства, Владимир Мохнев заявил о своём уходе из спорта.

Напомним, что он обвинялся в нарушении антидопинговых правил, касающихся владения и сбыта запрещенных WADA веществ.

По его словам, он давно принял решение больше не работать в лёгкой атлетике. Но сначала хотел очистить свое имя. В мае прошлого года он подал иск в гражданский суд по поводу отстранения от работы в России на основании сообщений Степановой о нарушении им антидопинговых правил. Суд он выиграл:

- Я полностью оправдан. Тем не менее после этой истории в системе лёгкой атлетики я больше не работаю, у меня другая деятельность.

В декабре решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне Мохнев был дисквалифицирова н на 10 лет. Специалист планировал оспорить данный вердикт, но сделать это он не сможет:

- Мы с адвокатом хотели подать в суд на это решение, но пришло письмо, уточняющее, что вердикт вынесен без права на подачу апелляции. Я считаю себя невиновным. Я бы обратился в Европейский суд по правам человека, но у меня не хватит денег на это обращение. Кроме того, не хочу навредить российской лёгкой атлетике. Мне очень обидно, что я всю жизнь проработал в этом виде спорта, а закончил деятельность таким образом. Но сейчас я больше всего хочу, чтобы наших спортсменов допустили к международным стартам, — сказал Мохнев в интервью ТАСС.