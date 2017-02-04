Гердиректор «Крыльев Советов»: Поле «Металлурга» будет готово принять матч с «Локомотивом»

Поле самарского стадиона «Металлург» будет готово принять матч 18-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом», сообщил ТАСС генеральный директор волжского клуба Виталий Шашков.

Напомним, в начале декабря 2015 года совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску полей запретила «Крыльям Советов» проводить домашние матчи на стадионе «Металлург» из-за плохого состояния поля. Клубу были даны рекомендации прекратить регулярные тренировки на поле стадиона, провести работы по выравниванию газона, произвести замену дренажной системы. Все домашние матчи чемпионата России после зимней паузы самарский клуб был вынужден проводить в Саранске. В июле 2016 года на «Металлурге» была завершена укладка нового покрытия.

«Работы ведутся планомерно, поле готовится к матчу. Игра состоится на нашем стадионе, он будет к этому готов», - цитирует Шашкова ТАСС.

Матч с «Локомотивом» станет первым для «Крыльев Советов» после зимнего перерыва в 2017 году. Встреча состоится 5 марта.