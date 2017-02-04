«Макларен» не будет переходить на двигатели BMW

Команда «Макларен» опровергла предположения о переходе на двигатели BMW в ближайшем будущем.

На этой неделе автомобильное подразделение McLaren Automotive объявило о начале сотрудничества с BMW в рамках разработки сверхмощного и сверхэкологичного мотора. Практически сразу после этого появились слухи, что баварский концерн может вернуться в Формулу 1 и заменить «Хонду»в качестве поставщика моторов для команды.

«Давние и тесные взаимоотношения «Макларена» с «Хондой» в рамках проекта Формулы-1 никак не изменятся после заявления об участии нашего подразделения в развитии технологии следующего поколения, которая будет успешна использоваться в производстве дорожных машин. «Хонда» и «Макларен» по-прежнему привержены одной цели – достижению совместного успеха в Ф-1», - цитирует представителя команды Autosport.