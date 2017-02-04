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Домрачева вошла в официальный состав сборной Белоруссии

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, делавшая паузу в карьере в связи с рождением ребенка, включена в предварительный состав сборной Белоруссии на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия).

Предварительный состав сборной Белоруссии: 

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева. 

Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.

Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.

По словам старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса, Домрачева вернется на прежний топ-уровень


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