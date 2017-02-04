Домрачева вошла в официальный состав сборной Белоруссии
Трёхкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, делавшая паузу в карьере в связи с рождением ребенка, включена в предварительный состав сборной Белоруссии на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия).
Предварительный состав сборной Белоруссии:
Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Дарья Юркевич и Надежда Писарева.
Мужчины: Владимир Чепелин, Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Максим Воробей и Дмитрий Абашев.
Чемпионат мира по биатлону стартует в Хохфильцене (Австрия) 9 февраля, завершатся соревнования 19 февраля.
По словам старшего тренера мужской сборной России по биатлону Рикко Гросса, Домрачева вернется на прежний топ-уровень
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