«Сибирь» уступила «Амуру»
«Сибирь» дома проиграла «Амуру» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Константин Окулов, у гостей - Илья Горохов, Олег Ли и Виталий Атюшов.
Команда из Новосибирска занимает 9-е место в Восточной конференции, дальневосточники идут в ней 12-ми.
14 февраля «Сибирь» сыграет на выезде с «Барысом», а «Амур» в тот же день встретится в гостях с московским «Динамо».
Матч
Сибирь - Амур - 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
Голы:
Окулов (Игнатович), 1:47 (1:0). Горохов 5:46 (1:1). Ли (Ушенин В.), 14:12 (1:2). Атюшов 58:34 (1:3).
Место и дата
04 февраля 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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