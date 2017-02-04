Вихлянцева проиграла Младенович в полуфинале Spb Ladies Trophy-2017

Французская теннисистка Кристина Младенович в полуфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в трех сетах одержала победу над Натальей Вихлянцевой из России.

Счет по партиям – 4:6, 6:2, 6:2. Встреча продолжалась два часа и 11 минут. В финальном матче соперницей Младенович будет победительница пары Юлия Путинцева – Доминика Цибулкова.

Для француженки это будет пятый финал на турнирах WTA. В 2012-м она выиграла турнир в Тайване, а затем проиграла три финала в Страсбуре (2015), Гонконге и Хертогенбоше (оба – 2016).

Отметим, Младенович в Петербурге также участвует в турнире среди пар. Вместе с Дарьей Гавриловой они дошли до полуфинала. Сегодня, 4 февраля, они встретятся с Дарьей Юрак и Ксенией Кноль.

Напомним, финальные матчи Spb Ladies Trophy пройдут на «СИБУР АРЕНЕ» 5 февраля.