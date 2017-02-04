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«Адмирал» на выезде обыграл «Авангард»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Адмирала».

В составе победителей отличились Павел Макаренко, Михаил Фисенко и Дамир Жафяров. У «Авангарда» гол в активе Ильи Михеева.

«Адмирал» набрал 82 очка и занимает седьмое место на Востоке. У «Авангарда» 102 очка и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Авангард - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы:

Макаренко (Райт, Гавриленко), 2:20 (0:1). Михеев (Зубов), 28:13 (1:1). Фисенко 35:54 (1:2). Жафяров (Волченков, Бобков), 58:11 (1:3).

Место и дата

04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

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