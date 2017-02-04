«Адмирал» на выезде обыграл «Авангард»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Авангардом» и «Адмиралом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча
– 3:1 в пользу «Адмирала».
В составе победителей
отличились Павел Макаренко, Михаил Фисенко и Дамир Жафяров. У «Авангарда» гол в
активе Ильи Михеева.
«Адмирал» набрал 82 очка и
занимает седьмое место на Востоке. У «Авангарда» 102 очка и второе место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Адмирал - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Макаренко (Райт, Гавриленко), 2:20 (0:1). Михеев (Зубов), 28:13 (1:1). Фисенко 35:54 (1:2). Жафяров (Волченков, Бобков), 58:11 (1:3).
Место и дата
04 февраля 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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