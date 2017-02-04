Алекс Дзанарди: Формула-1 стала немного скучной
Бывший пилот
Формулы-1 Алекс Дзанарди сказал,
что в его время гонки были более интересными.
«Формула-1 стала немного
скучной. Сейчас главными звездами являются стюарды. Все помнят мой обгон в
«Штопоре» в Лагуне-Сека-1996. В Ф-1 такой маневр сейчас был бы невозможен,
поскольку гоночная дирекция сразу бы выписала штраф.
Изменились как правила, так и машины. В 90-х мотор и шины действительно позволяли гонщикам демонстрировать, на что они способны. Многие пилоты моего поколения были настоящими асами. Но сегодня их бы регулярно наказывали за рискованные обгоны и опасный стиль пилотирования. Современные пилоты боятся штрафов и не хотят рисковать, что негативно отражается на зрелищности гонок», - цитирует Дзанарди Autosport.
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