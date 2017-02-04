Алекс Дзанарди: Формула-1 стала немного скучной

Бывший пилот Формулы-1 Алекс Дзанарди сказал, что в его время гонки были более интересными.

«Формула-1 стала немного скучной. Сейчас главными звездами являются стюарды. Все помнят мой обгон в «Штопоре» в Лагуне-Сека-1996. В Ф-1 такой маневр сейчас был бы невозможен, поскольку гоночная дирекция сразу бы выписала штраф.

Изменились как правила, так и машины. В 90-х мотор и шины действительно позволяли гонщикам демонстрировать, на что они способны. Многие пилоты моего поколения были настоящими асами. Но сегодня их бы регулярно наказывали за рискованные обгоны и опасный стиль пилотирования. Современные пилоты боятся штрафов и не хотят рисковать, что негативно отражается на зрелищности гонок», - цитирует Дзанарди Autosport.