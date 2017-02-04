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Олег Кузьмин: В матче с «Осиеком» больше переживал за то, как будет вести себя колено

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Во втором тайме контрольного матча с хорватским «Осиеком» (1:2) на поле вышел капитан «Рубина» Олег Кузьмин, сыгравший, таким образом, впервые после майской встречи с ЦСКА. После игры защитник поделился впечатлениями.

- Несмотря на то, что проиграли, игра была неплохой, много комбинировали, многое получалось из того, что наигрываем на тренировках. Это радует. Результат важен, но не в первую очередь. Главное сейчас – набрать кондиции, вернуть связи. Думаю, в этом прогресс есть.

- Какие ощущения от возвращения в строй после длительного восстановления?

- Был очень сложный период восстановления. Спасибо родным и близким за поддержку, физиотерапевту Хуану Мартинесу. Конечно, присутствовало волнение, но больше переживал не за то, как сыграю, а за то, как будет вести себя мое колено. Все-таки тренировки тренировками, а игра – совсем другое. Очень рад, что все прошло нормально, никаких болевых ощущений не почувствовал.

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