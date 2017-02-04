Вопрос по манежу ФК «Урал» пока не решен

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не против проведения матчей в манеже, но по манежу «Урала» возникает много вопросов.

Напомним, что во время объявления о переходе на систему «осень – весна» с 2012 года было заявлено прежним руководством РФС, что это позволит быстрее решить вопрос со строительством футбольных манежей. Глава РФС Сергей Фурсенко тогда заявлял, что это позволит и сократить зимний перерыв, и играть в более комфортных условиях.

Накануне президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен попросить перенести в манеж четвертьфинальны й матч Кубка России с «Краснодаром» (он запланирован пока на 28 февраля), а также первую после рестарта чемпионата игру - встречу 18-го тура РФПЛ с «Амкаром» (в календаре значится под 5 марта).

- Я не против манежей, а, наоборот, за, - сообщил Сергей Прядкин. - Виталий Леонтьевич Мутко неоднократно заявлял, — и мы его поддерживаем — что, если манежи очень хорошего качества и позволяют проводить игры уровня РФПЛ, мы только за. Что касается манежа «Урал», очень здорово, что он есть, его можно использовать и как тренировочную арену. Вы знаете, что мы его использовали для официальных игр, но, к сожалению, возникает очень много вопросов по нему от клубов РФПЛ. Во-первых, у нас пока нет (официального) обращения. Во-вторых, Григорий Викторович знает и позицию лиги, и позицию клубов. Более того, вы знаете, что у них неплохой стадиончик, они много раз говорили в прошлом сезоне о переносах в манеж, но играли на новом, и, как ни странно, стадион был подготовлен и был одним из лучших в холодное время года. Так что будем смотреть уже по факту, но, ещё раз скажу, хотелось бы, чтобы манежи соответствовали уровню РФПЛ», — цитирует Прядкина ТАСС.

На днях были опубликованы фотографии строящегося футбольного стадиона для команды.