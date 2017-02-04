Павел Буре: Включение в NHL100 начинаешь ценить больше, раз в него не вошли Малкин, Игинла и Торнтон

Семикратный участник Матча всех звезд НХЛ Павел Буре высказался о списке 100 лучших игроков в истории лиги.

«Свое включение в этот клуб начинаешь ценить еще больше, когда осознаешь, что такие великие игроки, как, например, Евгений Малкин, Джером Игинла, Мартен Сен-Луи и Джо Торнтон в него пробиться не сумели. И по своим показателям, и с учетом того, что они сделали для хоккея, все они, считаю, были достойны включения в NHL100.

Уверен, что все они рано или поздно будут приняты в Зал славы. Но это решение, как мы знаем, принимали 58 независимых экспертов, которые между собою никак не контактировали. И это, на мой взгляд, была самая серьезная и объективная система отбора из всех, о которых я когда-либо слышал.

Ведь даже перед принятием членов в Зал славы собирается специальная комиссия, которая обсуждает кандидатов. Члены комиссии приводят аргументы «за» и «против» каждого и в принципе имеют возможность переубедить коллег в том или ином мнении. А здесь 58 человек составили свой вариант топ-100, не вступая ни с кем ни в какие дискуссии. Пропихнуть туда своего протеже возможности не было. То есть получился по-настоящему независимый список», – приводит слова Буре официальный сайт НХЛ.

Напомним, в список 100 лучших игроков НХЛ вошли четыре российских игрока: Павел Буре, Павел Дацюк, Александр Овечкин и Сергей Федоров.