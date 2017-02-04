«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков

«Челси» дома взял верх над «Арсеналом» (3:1) в 24-м туре чемпионата Англии.

Счет на 13-й минуте открыл защитник хозяев поля Маркос Алонсо. Он добил мяч в ворота Петра Чеха, выиграв верховую борьбу у Эктора Бельерина. Правда, показалось, что Алонсо при этом нарушил правила, задев соотечественника локтем.

На 53-й минуте болельщики стали свидетелями настоящего футбольного шедевра в исполнении Эдена Азара: пройдя с мячом пол-поля и обыграв нескольких соперников, он удвоил преимущество «синих».

В конце встречи отличился Сеск Фабрегас, воспользовавшись грубейшей ошибкой Чеха. В уже компенсированное арбитром время Оливье Жиру забил мяч престижа.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию игры.

Команда Антонио Конте с 59 очками укрепила лидерство в таблице АПЛ, уже на 12 баллов опережая «канониров» и «Тоттенхэм».

В следующем туре «Арсенал» 11 февраля примет «Халл Сити», а «Челси» в тот же день сыграет на выезде с «Бернли».