Бразильская конфедерация футбола: У нас нет официальной позиции по дате матча с Россией

Бразильская конфедерация футбола (CBF) пока не определилась с датой товарищеского матча со сборной России, который планировался на июнь.

«У нас нет официальной позиции по дате матча со сборной России в июне, на данный момент для нас наиболее важным вопросом являются даты встреч под эгидой ФИФА в марте.

Как только Бразильская конфедерация футбола определится с этим вопросом, мы объявим полную информацию на нашем сайте», – приводит «Р-Спорт» сообщение пресс-службы CBF.

Напомним, ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что федерация ведет переговоры с бразильской стороной о проведении в июне перед Кубком конфедераций товарищеского матча Россия – Бразилия, который будет приурочен к открытию стадиона «Лужники» после реконструкции.