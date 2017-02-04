«Эспаньол» на выезде обыграл «Малагу»
Матч 21-го тура чемпионата
Италии между «Малагой» и «Эспаньолом» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Эспаньола».
Единственный мяч на 17-й минуте
забил Пабло Пьятти. «Эспаньол» набрал 32 очка и занимает восьмое место. У «Малаги»
22 очка и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
21-й тур
Матч
Голы
Пьятти 17 (0:1).
Состав
Малага: Камени, Демичелис, Росалес, Кастро (Кеко, 65), Камачо, Форналс, Хуанпи, Карлос, Онтиверос (Дуда, 72), Сантос (Шарлес, 60)
Эспаньол: Лопес Д., Рейес Д., Кариколь, Наварро, Фуэго, Перес (Рока, 61), Лопес Д., Пьятти, Хурадо (Дуарте О., 90), Рейес Х. (Кайседо, 74), Морено
Предупреждения:
Демичелис, 41 - Перес, 33; Пьятти, 52; Рока, 71; Лопес Д., 89
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
04 февраля 15:00, Ла Розаледа, Онлайн-трансляция
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