Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Амур
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард1 : 3Адмирал
Бенди  Норвегия- : -Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Рубин»и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»

Источник:  Tribuna.comКомментарии

«Рубин» и «Анжи» входят в число клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, сообщает Tribuna.com.

«Были варианты с турецкими, израильскими клубами, - рассказал отец футболиста Олег Савицкий. - Сейчас Павлом интересуется «Заря». Переговоры с этой командой еще ведутся. К сыну продолжает проявлять интерес клуб из РФПЛ. Озвучивать название команды не стану, но есть возможность, что этот клуб выкупит права на Пашу. Что касается белорусских команд, им интересовался «Шахтер». Клуб предлагал очень хорошие деньги, но «Неман» не согласился. Хотя сам Павел был не против переехать в Солигорск».

В 25 матчах чемпионата Белоруссии минувшего сезона Савицкий забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в ЕвропеПолузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, есть ли у него желание уехать в Европу.Вопрос по манежу ФК «Урал» пока не решенПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига не против проведения матчей в манеже, но по манежу «Урала» возникает много вопросов.Маргасов присоединился к «Локомотиву» и подпишет контрактРанее Маргасов выступал за «Ростов», Сибирь» и «Крылья Советов».Олег Кузьмин: В матче с «Осиеком» больше переживал за то, как будет вести себя коленоВо втором тайме контрольного матча с хорватским «Осиеком» (1:2) на поле вышел капитан «Рубина» Олег Кузьмин, сыгравший, таким образом, впервые после майской встречи с ЦСКА. После игры защитник поделился впечатлениями.Куда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛКуда перейдет Алексей Миранчук? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Как убивали «Москву»Как убивали «Москву»«ССФ» вспомнил, как в начале 2010 года вдруг исчез ФК «Москва».Хавьер Грасия: Главное, что в матче с «Осиеком» игроки «Рубина» обошлись без травмГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче против «Осиека» (2:1).«Рубин» потерпел первое поражение в 2017 году, уступив «Осиеку»«Рубин» на сборе в испанской Малаге провел товарищеский матч с хорватским «Осиеком» и уступил со счетом 1:2.Радослав Ковач: Дзюба - мой сынок!Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач после товарищеского матча «Зенита» со «Спартой» (0:2) ответил на вопросы телеканала «Матч ТВ».Илья Геркус: Мы все еще работаем по переходу КолкераПрезидент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как развивается ситуация с переходом в стан железнодорожников английского защитника Стивена Колкера.Арсен Хубулов: Комфортнее чувствую себя на флангеНовичок «Анжи» Арсен Хубулов ответил на вопросы клубной пресс-службы.«Мордовия» в первом контрольном матче встретится с ялтинским «Кызылташем»В среду 8 февраля футболисты «Мордовии» проведут первый контрольный матч зимы. Соперником подопечных Марата Мустафина будет ФК «Кызылташ» (Ялта).«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Челси» хочет купить Харта, «МЮ» – сохранить Кэррика. Обзор трансферных слухов«Советский спорт» собрал самую яркую подборку трансферных слухов за прошедшие пять дней в европейском футболе.«Реал» не хочет продавать Иско «Барселоне»«Барселона» хочет видеть в своих рядах полузащитника «Реала» Франциско Иско, однако это не входит в планы мадридского клуба, сообщает Marca.Агент Рибейро ничего не слышал об интересе к игроку со стороны «Локомотива»Робсон Феррейра, агент бразильского полузащитника Эвертона Рибейро, прокомментировал информацию, что игроком «Аль-Ахли» (ОАЭ) интересуется московский «Локомотив».ЦСКАзка на новый ладЦСКАзка на новый ладВозглавив ЦСКА, Виктор Гончаренко заявил: «Будут сделаны шаги, позволяющие посмотреть на команду с другой стороны».Игорь Шалимов: С «Фенербахче» нас так прощать не будутГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в контрольном матче с венгерским «Видеотоном» (0:0).Украинский защитник Максим Белый стал игроком «Анжи»26-летний украинский защитник Максим Белый подписал контракт с «Анжи».«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Спартак» прибыл в Испанию, но взял с собой не всех. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Иванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в годуИванович прорвался без заявки. «Зенит» с топ-новичком проиграл впервые в годуНеожиданный выход Ивановича не спас зенитовцев. Но поражением от «Спарты» Луческу может быть доволен больше, чем ничьей с «Оддом».
Главные новости
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков
Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в Европе
Футбол
Матч «Сельта» - «Реал», скорее всего, будет перенесен из-за плохой погоды
Футбол
«Рубин»и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»
Футбол
Маргасов присоединился к «Локомотиву» и подпишет контракт
Теннис
Вихлянцева проиграла Младенович в полуфинале Spb Ladies Trophy-2017
Футбол
Роман Зозуля: «Райо Вальекано»? В команду с пророссийскими болельщиками я ни ногой
Легкая атлетика
Бывший тренер Юлии Степановой сам уходит из спорта
Хоккей
Российские хоккеисты вышли в полуфинал Универсиады, разгромив японцев
Биатлон
Махамбетов уступил на финише Тарьею Бе на финише и стал третьим в пасьюте на этапе Кубка IBU
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы
фк неман
фк неман