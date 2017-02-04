«Рубин»и «Анжи» интересуются полузащитником «Немана»
«Рубин» и «Анжи» входят в число клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому, сообщает Tribuna.com.
«Были варианты с турецкими, израильскими клубами, - рассказал отец футболиста Олег Савицкий. - Сейчас Павлом интересуется «Заря». Переговоры с этой командой еще ведутся. К сыну продолжает проявлять интерес клуб из РФПЛ. Озвучивать название команды не стану, но есть возможность, что этот клуб выкупит права на Пашу. Что касается белорусских команд, им интересовался «Шахтер». Клуб предлагал очень хорошие деньги, но «Неман» не согласился. Хотя сам Павел был не против переехать в Солигорск».
В 25 матчах чемпионата Белоруссии минувшего сезона Савицкий забил 6 мячей и отдал одну голевую передачу.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически