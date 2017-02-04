Герхард Бергер: Феттелю стоило забрать с собой в «Феррари» ключевых сотрудников «Ред Булла»

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высказался о результатах четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля после перехода из «Ред Булла» в «Феррари».

«В 1996 году вместе с Шумахером в «Феррари» перешли несколько сотрудников «Бенеттона». В то время Скудерия находилась в таком же положении, как и сейчас.

При уходе в «Феррари» Феттелю стоило забрать с собой нескольких ключевых фигур «Ред Булла».

Не думаю, что в 2017 году для «Феррари» что-то кардинально изменится. Феттелю придется принять решение», – приводит Autosport.com слова Бергера.

Напомним, Феттель выступает в «Феррари» с 2015 года. В своем первом сезоне в итальянской команде он занял третье место в личном зачете, а в прошлом году стал четвертым. За эти два сезона на счету 29-летнего немца три победы.