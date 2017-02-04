Матч «Сельта» - «Реал», скорее всего, будет перенесен из-за плохой погоды
Матч 21-го тур чемпионата
Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом», вероятнее всего, не состоится
завтра. Причина – неблагоприятные погодные условия.
Как сообщает Marca, из-за шторма в Галисии проведение матча
под большим вопросом. Ранее по той же причине был перенесен матч «Бетиса» и «Депортиво»,
который должен был состояться в пятницу. Пока официального сообщения о переносе
нет, но есть информация, что домашний стадион «Сельты» был поврежден из-за
шторма.
На данный момент матч «Сельта»
- «Реал» намечен на 5 февраля, начало игры – 22:45 (мск).
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