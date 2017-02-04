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Матч «Сельта» - «Реал», скорее всего, будет перенесен из-за плохой погоды

Источник:  MarcaКомментарии

Матч 21-го тур чемпионата Испании между «Сельтой» и мадридским «Реалом», вероятнее всего, не состоится завтра. Причина – неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает Marca, из-за шторма в Галисии проведение матча под большим вопросом. Ранее по той же причине был перенесен матч «Бетиса» и «Депортиво», который должен был состояться в пятницу. Пока официального сообщения о переносе нет, но есть информация, что домашний стадион «Сельты» был поврежден из-за шторма.

На данный момент матч «Сельта» - «Реал» намечен на 5 февраля, начало игры – 22:45 (мск).

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