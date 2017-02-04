Александр Головин: Если бы я достиг уровня Дзагоева, попробовал бы свои силы в Европе

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, есть ли у него желание уехать в Европу.

«Конечно, в будущем хотелось бы поиграть в европейском клубе. Если бы я достиг того уровня, который сейчас демонстрирует Дзагоев, то может и стоило бы попробовать свои силы в Европе, но пока об этом рано думать. Но если всю карьеру проведу в ЦСКА, то не расстроюсь. Если предоставится возможность, то хотел бы попробовать силы в Англии или Германии. Мне очень импонирует игра лондонского «Арсенала» и дортмундской «Боруссии», - цитирует игрока ТАСС.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел за ЦСКА 24 матча, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.