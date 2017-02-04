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Евдокимова и Базин стали серебряными призерами Универсиады в танцах на льду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В танцах на льду серебряные медали завоевал российский дуэт Софья Евдокимова и Егор Базин.

Российская пара уступила только украинцам Александре Назаровой и Александру Никитину, которые завоевали золото. Третьей стала немецкая пара Шари Кох/Кристиан Нюхтерн.

Зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан)

Фигурное катание

Танцы на льду

1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) 165,62

2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) 156,96

3. Шари Кох/Кристиан Нюхтерн (Германия) 154,00…

5. Василиса Даванкова/Антон Шибнев (Россия) 137,86…

12. Мария Ставицкая/Андрей Багин (Россия) 111,26

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