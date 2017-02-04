Евдокимова и Базин стали серебряными призерами Универсиады в танцах на льду
На зимней Универсиаде-2017 в
Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В танцах
на льду серебряные медали завоевал российский дуэт Софья
Евдокимова и Егор Базин.
Российская пара уступила только украинцам
Александре Назаровой и Александру Никитину, которые завоевали золото. Третьей
стала немецкая пара Шари Кох/Кристиан
Нюхтерн.
Зимняя Универсиада. Алма-Ата (Казахстан)
Фигурное катание
Танцы на льду
1. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина) 165,62
2. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) 156,96
3. Шари Кох/Кристиан Нюхтерн (Германия) 154,00…
5. Василиса Даванкова/Антон Шибнев (Россия) 137,86…
12. Мария Ставицкая/Андрей Багин (Россия)
111,26
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически