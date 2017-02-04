Наталья Вихлянцева: Накануне полуфинала с Младенович почувствовала, что приболела

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева подвела итоги встречи с Кристиной Младенович в полуфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.

- Вчера я почувствовала, что приболела. А к матчу с такой сильной соперницей нужно подходить во всей готовности. Я довольна, что удалось выиграть первый сет. Потом стало похуже, самочувствие подвело. Но будет еще много матчей - в том числе против Кристины Младенович. Надеюсь, в следующий раз выиграю. Возможно, два дня без игры повлияли, по-новому нужно было входить в турнир.

Меня поддерживали много людей. Для меня это впервые. Немного обидно, что не удалось оправдать их надежды.

- Вы вызывали врача во время игры. Что произошло?

- Я плохо себя чувствовала, думала, что мне помогут. Когда вирус, за пять минут не помогут. Нужно лечиться планомерно.

- На следующей неделе вам нужно ехать на Кубок Федерации. Общались с Анастасией Мыскиной на этой неделе?

- Мы познакомились. До этого я только матчи смотрела, когда она Ролан Гаррос выиграла. А тут лично пообщались, она сюда приехала, рассказала, когда тренировки будут.

- Что скажете об организации турнира?

- Из тех турниров, которые я играла, это лучший турнир по организации, атмосфере. Отношение к игрокам другое, вечеринка для игроков, своеобразный выход на корт - такого я нигде не видела. Надеюсь, турнир будет процветать и будет получать еще больше лестных отзывов, которые он заслуживал, - передает слова Вихлянцевой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Вихлянцева выиграла у Младенович первый сет со счетом 6:4, а следующие партии российская теннисистка проиграла с одинаковым счетом 2:6.

Ранее 19-летняя спортсменка обыграла в Петербурге Ярославу Шведову и Дарью Касатинку, а ее четвертьфинальный матч с Симоной Халеп не состоялся, так как румынка снялась с турнира из-за травмы колена.

Соперницей Младенович по финалу Spb Ladies Trophy будет победительница матча Юлия Путинцева - Доминика Цибулкова. Финал состоится 5 февраля.

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