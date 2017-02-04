Илья «Lil» Ильюк: Ни одна команда ни в одной дисциплине не вкладывается настолько, насколько делаем это мы
Игрок команды Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк на своей странице в ВКонтакте выразил сожаление по поводу комментариев людей в интернете.
Напомним, что Virtus.pro получила техническое поражение в матче против Effect на СНГ-квалификации к Dota 2 Asia Championships 2017. Во время игры у команды возникли проблемы с интернетом на буткемпе в Краснодаре.
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