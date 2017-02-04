Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, победил Лох
На
этапе Кубка мира по санному спорту в Оберхофе (Германия) прошли соревнования
мужчин. В тройку призеров в одноместных санях попал россиянин Роман Репилов.
Репилов занял второе место. Победу одержал знаменитый немецкий саночник, трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Третье место занял еще один представитель Германии Анди Лангенхан. Россиянин Семен Павличенко показал седьмой результат.
Санный спорт. Кубок мира
Оберхоф
(Германия)
Мужчины. Одноместные сани
1. Феликс Лох (Германия) 1.26,130
2. Роман Репилов (Россия) 1.26,170
3. Анди Лангенхан (Германия) 1.26,257…
7. Семен Павличенко (Россия) 1.26,635…
16. Максим Аравин (Россия) 1.27,027…
18. Александр Горбацевич (Россия) 1.27,089…
21. Степан Федоров (Россия) 1.27,221
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически