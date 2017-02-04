«Брага» расторгла контракт с Панюковым
Форвард Андрей
Панюков покинул «Брагу». Португальский клуб расторг контракт с 22-летним
российским нападающим.
В нынешнем сезоне Панюков выступал за «Брагу B» во втором дивизионе Португалии и в шести матчах не забил ни одного гола.
Напомним, Панюков перешел в «Брагу» летом 2016 года из «Атлантаса» (Литва). При этом минувший сезон форвард провел на правах аренды во французском «Аяччо».
Ранее воспитанник московского «Динамо» играл в «Химках», «Спартаке-Нальчике» и «Балтике».
Добавим, что первая команда «Браги» занимает четвертое место в чемпионате Португалии, отставая на два очка от «Спортинга».
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