«Брага» расторгла контракт с Панюковым

Форвард Андрей Панюков покинул «Брагу». Португальский клуб расторг контракт с 22-летним российским нападающим.

В нынешнем сезоне Панюков выступал за «Брагу B» во втором дивизионе Португалии и в шести матчах не забил ни одного гола.

Напомним, Панюков перешел в «Брагу» летом 2016 года из «Атлантаса» (Литва). При этом минувший сезон форвард провел на правах аренды во французском «Аяччо».

Ранее воспитанник московского «Динамо» играл в «Химках», «Спартаке-Нальчике» и «Балтике».

Добавим, что первая команда «Браги» занимает четвертое место в чемпионате Португалии, отставая на два очка от «Спортинга».