Кристина Младенович: Восхищает, насколько Винус верна своим обязательствам

Французская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от полуфинального матча St. Petersburg Ladies Trophy, в котором она обыграла Наталью Вихлянцеву.

- Вихлянцева - отличный агрессивный игрок, которая отлично действовала на корте. Ничего плохого про свою игру не скажу, пыталась сохранять позитив. Я ожидала, что она не сможет так играть весь матч, поэтому можно сказать, что я оказалась сильнее психологически и физиологически.

- Вы можете сделать золотой дубль в Петербурге. Это важно для вас?

- Пара не так важна для меня, я играю ее больше для веселья и для того, чтобы отработать какие-то удары для моей игры в одиночке.

- Ожидали, что Винус Уильямс не будет так хороша, как в Австралии?

- Многие не ожидали, что она вообще сюда приедет после финала в Австралии, но она сделала это. Меня восхищает, насколько она верна данным обязательствам и тому, как она тренировалась эти дни после приезда. Это значит, что она сражалась и хотела выиграть этот матч. Я держала концентрацию и всем видом показывала, что готова победить Винус.

- С кем хотели бы сыграть в финале турнира? Какие сильные стороны Путинцевой и Цибулковой вы знаете?

- Вы хотите, чтобы я рассказала вам свою тактику? А вы пошли им потом и рассказали ее (смеется)? Они в прекрасной форме и показывают отличный теннис. Мне просто нужно будет показать хорошую игру, сосредоточиться на себе, а не на соперницах, - передает слова Младенович корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Младенович, проиграв Вихлянцевой первый сет со счетом 4:6, выиграла две следующие партии с одинаковым счетом 6:2. В финале соперницей Младенович будет Доминика Цибулкова или Юлия Путинцева. Финальный матч состоится 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».

Ранее в Петербурге француженка обыграла Элизе Мертенс, Винус Уильямс и Роберту Винчи - победительницу Spb Ladies Trophy-2016.

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