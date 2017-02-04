Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Амур
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард1 : 3Адмирал
Бенди  Норвегия0 : 8Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Японка Таканаси победила на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 15-я

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Хинценбахе (Австрия) состоялся первый старт. Победу одержала японская спортсменка Сара Таканаси.

В тройку лучших также попали немки Катарина Альтхаус и Карина Фогт. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 15-е место, а ее соотечественница Анастасия Баранникова – 28-е.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Хинценбах (Австрия)

Женщины. К-85

1. Сара Таканаси (Япония) 242,1

2. Катарина Альтхаус (Германия) 237,9

3. Карина Фогт (Германия)  234,0…

15. Ирина Аввакумова (Россия) 203,3…

28. Анастасия Баранникова (Россия) 169,7

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира по прыжкам с с трамплина, Климов – 11-йВ Виллингене (Германия) завершился 11-й этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победу одержал немецкий спортсмен Андреас Веллингер.Станут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаСтанут ли сани золотыми? Анонс событий в зимних видах спортаЧемпионат планеты по санному спорту и россыпь этапов Кубка мира в других видах. Где и за что будут бороться россияне в предстоящий уик-энд?Бронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медалиБронзовый уик-энд. За выходные россияне завоевали две медалиПосле нескольких успешных недель минувший уик-энд принес нашим командам в зимних видах спорта всего 2 бронзовых награды.Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в ЯпонииРоссийская летающая лыжница Ирина Аввакумова заняла третье место на этапе Кубка мира в Дзао (Япония).Три А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаТри А. Ждем медалей Третьякова, Касьянова и ХорошиловаКакие старты в зимних видах спорта, не считая биатлона, ждут нас в эти выходные.Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в СаппороРоссиянка Ирина Аввакумова заняла шестое место на этапе Кубка мира в Саппоро, набрав 207 очков.Возвращение Третьякова и новый старт УстюговаВозвращение Третьякова и новый старт УстюговаЗа чем следить и за кого болеть в зимних видах спорта в эти выходные? Анонс уик-энда от «Советского спорта».Рекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндРекорд Устюгова и взлет Хадарина. Чем запомнится минувший уик-эндОбзор главных событий в зимних видах спорта за последнюю неделю – в материале «Советского спорта».Аввакумова стала третьей на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплинаВ воскресенье, 8 января, на проходящем в в немецком Оберстдорфе на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место во втором старте.Аввакумова завоевала серебро на немецком этапе Кубка мира по прыжкам с трамплинаРоссиянка Ирина Аввкакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, который проходит в немецком Оберстдорфе.Аввакумова стала пятой на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила японка ТаканасиВ Нижнем Тагиле (Россия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Во втором старте победу одержала японка Сара Таканаси.Аввакумова заняла девятое место на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, победила норвежка ЛундбюВ Нижнем Тагиле (Россия) стартовал этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин. Победительницей первого старта стала спортсменка из Норвегии Марен Лундбю.Аввакумова – седьмая в общем зачете Кубка мираРоссиянка Ирина Аввакумова завоевала итоговое седьмое место в общем зачёте Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина по итогам нынешнего сезона, сообщает сайт Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).Аввакумова заняла пятое место на этапе Кубка мира в КазахстанеНа этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин в Алма-Ате (Казахстан) состоялся второй старт. Российская спортсменка Ирина Аввакумова заняла пятое место.Ирашко-Штольц выиграла этап Кубка мира в РоссииСеребряный призер Олимпийских игр в Сочи Даниэла Ирашко-Штольц одержала победу на втором этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле.Ирина Аввакумова: Рассчитываю бороться за попадание в шестерку общего зачета Кубка мираЛидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова обозначила цели на предстоящий сезон.Хазетдинов, Максимочкин, Аввакумова и Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мираРоссийские прыгуны на лыжах с трамплина Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин, Ирина Аввакумова и Софья Тихонова выступят в командном миксте на чемпионате мира в шведском Фалуне.Ирина Аввакумова победила на Универсиаде в прыжках с трамплинаУчастница сочинской Олимпиады Ирина Аввкумова стала первой в прыжках с трамплина к-90 на универсиаде в Словакии.Две россиянки вошли в двадцатку лучших на четвертом этапе Кубка мираВ минувшие выходные в немецком Оберстдорфе состоялся четвертый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Оба старта выиграла Даниэла Ирашко-Штольц из Австрии.Ирина Аввакумова: Врачи пока решили не оперировать коленоУроженка Ленинградской области рассказала о своем восстановлении от травмы колена.
Главные новости
Футбол
«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал Универсиады
Теннис
Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017
Шорт-трек
Россиянин Шульгинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку
Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дня
Футбол
Антонио Конте: Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас
Футбол
Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил нас
Футбол
Панюков может перейти в один из португальских или российских клубов
Санный спорт
Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, победил Лох
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков
все новости
Сара Таканаси
Сара Таканасивсе новости
Ирина Аввакумова
Ирина Аввакумовавсе новости