Японка Таканаси победила на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 15-я

На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Хинценбахе (Австрия) состоялся первый старт. Победу одержала японская спортсменка Сара Таканаси.

В тройку лучших также попали немки Катарина Альтхаус и Карина Фогт. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 15-е место, а ее соотечественница Анастасия Баранникова – 28-е.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Хинценбах (Австрия)

Женщины. К-85

1. Сара Таканаси (Япония) 242,1

2. Катарина Альтхаус (Германия) 237,9

3. Карина Фогт (Германия) 234,0…

15. Ирина Аввакумова (Россия) 203,3…

28. Анастасия Баранникова (Россия) 169,7