Японка Таканаси победила на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Аввакумова – 15-я
На
этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в
Хинценбахе (Австрия) состоялся
первый старт. Победу одержала японская спортсменка Сара Таканаси.
В тройку лучших также попали немки Катарина Альтхаус и Карина Фогт. Россиянка Ирина Аввакумова заняла 15-е место, а ее соотечественница Анастасия Баранникова – 28-е.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Хинценбах (Австрия)
Женщины. К-85
1. Сара Таканаси (Япония) 242,1
2. Катарина Альтхаус (Германия) 237,9
3. Карина Фогт (Германия) 234,0…
15. Ирина Аввакумова (Россия) 203,3…
28. Анастасия Баранникова (Россия) 169,7
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