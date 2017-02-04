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Немцы Фридрих и Маргис победили на Кубке мира по бобслею, Касьянов и Пушкарев – шестые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею и скелентоу в Иглсе (Австрия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

В тройку лучших также попали латвийцы Оскарс Мелбардис и Янис Стренга и австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер. Лучшими среди россиян стали Александр Касьянов и Алексей Пушкарев, которые заняли шестое место.

Бобслей. Кубок мира

Иглс (Австрия)

Мужчины. Двойки

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) 1.42,92

2. Оскарс Мелбардис/Янис Стренга (Латвия)  1.43,65

3. Бенжамин Майер/Маркус Заммер (Австрия)  1.43,72…

6. Александр Касьянов/Алексей Пушкарев (Россия) 1.52,95…

17. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) 1.44,30…

26. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия) 1.52,48

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