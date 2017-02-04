Немцы Фридрих и Маргис победили на Кубке мира по бобслею, Касьянов и Пушкарев – шестые
На этапе Кубка мира по бобслею и скелентоу в Иглсе (Австрия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.
В тройку лучших также попали латвийцы Оскарс Мелбардис и Янис Стренга и австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер. Лучшими среди россиян стали Александр Касьянов и Алексей Пушкарев, которые заняли шестое место.
Бобслей. Кубок мира
Иглс (Австрия)
Мужчины. Двойки
1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) 1.42,92
2. Оскарс Мелбардис/Янис Стренга (Латвия) 1.43,65
3. Бенжамин Майер/Маркус Заммер (Австрия) 1.43,72…
6. Александр Касьянов/Алексей Пушкарев (Россия) 1.52,95…
17. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) 1.44,30…
26. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия) 1.52,48
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