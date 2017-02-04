Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил нас
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (1:3) в 24-м туре чемпионата Англии.
«Первый гол был забит с нарушением правил. Стопроцентный фол. Там даже была опасная игра. Мы сильно начали, но не использовали свои шансы. Второй гол «Челси» убил нас», - цитирует французского специалиста BBC Sport.
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
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Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция
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