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Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил нас

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (1:3) в 24-м туре чемпионата Англии.

«Первый гол был забит с нарушением правил. Стопроцентный фол. Там даже была опасная игра. Мы сильно начали, но не использовали свои шансы. Второй гол «Челси» убил нас», - цитирует французского специалиста BBC Sport.

Матч

Челси - Арсенал - 3:1 (1:0)

Голы

Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).

Состав

Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)

Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби

Предупреждения:

Матич, 71 - Мустафи, 24

Место и дата

04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция

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