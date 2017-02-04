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Дмитриев занял четвертое место в одиночном катании на Универсиаде, победил Тен

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) продолжаются соревнования по фигурному катанию. В одиночном катании у мужчин победил представитель Казахстана Денис Тен.

Вторым стал японец Кейдзи Танака. Бронзу завоевал швед Александр Майоров. Россиянин Артур Дмитриев шел третьим по итогам короткой программы, но в итоге стал четвертым.

Зимняя Универсиада-2017. Алма-Ата (Казахстан)

Фигурное катание. Мужчины

1. Денис Тен (Казахстан) 266,97

2. Кейдзи Танака (Япония) 252,09

3. Александр Майоров (Швеция) 246,56

4. Артур Дмитриев (Россия) 237,82…

9. Андрей Лазукин (Россия) 220,00…

14. Антон Шулепов (Россия) 202,58

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