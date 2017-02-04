Антонио Конте: Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 24-м туре чемпионата Англии.
«Это был важная игра. Считаю, что «Арсенал» входит в число шести команд, которые будут вести борьбу за титул до завершения сезона. Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас. За четыре дня мы провели два матча против великих команд. Думаю, мы показываем, что заслуженно занимаем первое место», - приводит слова Конте BBC Sport.
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
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Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция