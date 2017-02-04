«Лада» обыграла «Нюкебинг Фальстер» в Кубке ЕГФ

«Лада» одержала победу над датским «Нюкебинг Фальстер» (35:32) в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая восемь голов.

Теперь у трех команд группы D по шесть очков, при этом в плей-офф выходят только две лучшие команды.

В заключительном шестом туре 11 февраля «Лада» сыграет в Драммене с аутсайдером группы – «Глассверкетом». Тогда как «Нюкебинг Фальстер» и «Метцинген» встретятся друг с другом в Дании.

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Групповой этап

Группа D

5-й тур

«Лада» (Россия) – «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 35:32 (17:17)

«Лада»: Уткина, Цивка; Дмитриева (8), Самохина (7), Малашенко (6), Голец (3), Носикова (3), Горшкова (2), Какмоля (2), Карпачева (2), Санникова (1), Снопова (1), Щербак.

Турнирное положение: 1. «Метцинген» (Германия) – 6 (5). 2. «Нюкебинг Фальстер» – 6 очков (5). 3. «Лада» – 6 (5). 4. «Глассверкет» (Норвегия) – 2 (5).