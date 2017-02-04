Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Амур
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард1 : 3Адмирал
Бенди  Норвегия0 : 6Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лада» обыграла «Нюкебинг Фальстер» в Кубке ЕГФ

Комментарии

«Лада» одержала победу над датским «Нюкебинг Фальстер» (35:32) в пятом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

Самым результативным игроком в составе российской команды стала олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева, забившая восемь голов.

Теперь у трех команд группы D по шесть очков, при этом в плей-офф выходят только две лучшие команды.

В заключительном шестом туре 11 февраля «Лада» сыграет в Драммене с аутсайдером группы – «Глассверкетом». Тогда как «Нюкебинг Фальстер» и «Метцинген» встретятся друг с другом в Дании.

Тольятти

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа D

5-й тур

«Лада» (Россия) – «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 35:32 (17:17)

«Лада»: Уткина, Цивка; Дмитриева (8), Самохина (7), Малашенко (6), Голец (3), Носикова (3), Горшкова (2), Какмоля (2), Карпачева (2), Санникова (1), Снопова (1), Щербак.

Турнирное положение: 1. «Метцинген» (Германия) – 6 (5). 2. «Нюкебинг Фальстер» – 6 очков (5). 3. «Лада» – 6 (5). 4. «Глассверкет» (Норвегия) – 2 (5).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лада» выиграла у «Метцингена», но не смогла обойти соперника в таблице«Лада» одержала победу над «Метцингеном» (24:23) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тюбингене.«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти«Звезда» проиграла «Ладе» в ТольяттиЗвенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.«Лада» проиграла «Метцингену» в Кубке ЕГФ«Лада» потерпела поражение от «Метцингена» (26:27) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тольятти.«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон»Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» уступила «Ладе» в последнем матче 2016 года«Звезда» на своей площадке уступила «Ладе» в матче чемпионата России по гандболу.Российские гандболистки обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016Гандболистки сборной России обыграли команду Хорватии в стартовом матче чемпионате Европы.Россия проиграла Норвегии в «Золотой лиге» и заняла третье местоЖенская сборная России по гандболу проиграла Норвегии (26:28) в заключительном матче «Золотой лиги» в Норвегии.«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.«Лада» одержала вторую победу над «Виборгом» и вышла в групповой этап Кубка ЕГФ«Лада» выиграла в гостях у «Виборга» (28:22) во втором матче третьего раунда Кубка ЕГФ и вышла в групповой этап турнира.«Лада» победила «Виборг» в Кубке ЕГФ«Лада» выиграла у «Виборга» (29:26) в первом матче третьего раунда Кубка ЕГФ.«Лада» сыграет с «Виборгом», «Кубань» – с «Хипо»«Лада» и «Кубань» узнали соперников по третьему квалификационному раунду Кубка ЕГФ.«Лада» проиграла «Виперсу», но по сумме двух матчей остается в Кубке ЕГФ«Лада» потерпела поражение от норвежского «Виперса» (26:32) в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Кристиансанде.Женская сборная России отправилась на «Золотую лигу» в ДаниюЖенская сборная России отправилась в Данию, где примет участие в турнире «Золотая лига».Трефилов вызвал девять олимпийских чемпионок в сборную РоссииГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов назвал состав команды на первый сбор в рамках подготовки к чемпионату Европы.Гандболистка сборной России Акопян завершила карьеруГандболистка женской сборной России Ольга Акопян приняла решение завершить спортивную карьеру. Отметим, что на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро разыгрывающая тольяттинской «Лады» завоевала золото в составе национальной команды.Трефилов назвал состав сборной России на ОлимпиадуГлавный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов назвал состав команды на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.Алексей Гумянов: «Кубань» присоединяется к финансовым монстрамГлавный тренер «Звезды» Алексей Гумянов высказался о раскладе сил в женской суперлиге и перспективах своей команды в следующем сезоне.«Звезда» подписала контракт с ОдрузовойРазыгрывающая Дарья Одрузова стала игроком «Звезды». Детали контракта не называются.Листопад стала игроком «Звезды»Правая полусредняя Анастасия Листопад подписала контракт со «Звездой». Детали соглашения не разглашаются.«Лада» проиграла «Тим Твису» финал Кубка кубков«Лада» проиграла датскому «Тим Твису» (25:30) в ответном матче финала Кубка кубков и не смогла завоевать трофей.
Главные новости
Футбол
«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал Универсиады
Теннис
Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017
Шорт-трек
Россиянин Шульгинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку
Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дня
Футбол
Антонио Конте: Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас
Футбол
Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил нас
Футбол
Панюков может перейти в один из португальских или российских клубов
Санный спорт
Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, победил Лох
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков
все новости
Лада
Ладакалендарьстатистика
Дарья Дмитриева
Дарья Дмитриевавсе новости