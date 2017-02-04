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Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На зимней Универсиаде-2017 в Алма-Ате (Казахстан) завершился шестой соревновательный день. В медальном зачете продолжает лидировать сборная России.

В активе у россиян 16 золотых, 18 серебряныз и девять бронзовых медалей. На втором месте хозяева соревнований сборная Казахстана. У них десять золотых медалей, две серебряные и девять бронзовых. На третьем месте сборная Японии – четыре золотых медали, десять серебряных и семь бронзовых. Также Россия лидирует и по общему количеству медалей (43).

Зимняя Универсиада проходит в Алма-Ате с 29 января по 9 февраля.

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