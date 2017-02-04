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Россиянин Шульгинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по шорт-треку в  Дрездене (Германия) состоялись соревнования  на дистанции 1500 метров у мужчин. Российский спортсмен Александр Шульгинов занял третье место.

Победу одержал канадец Шарль Амлен. Представитель Южной Кореи Кян Хван Конг занял второе место.

Шорт-трек. Кубок мира

Дрезден (Германия)

Мужчины. 1500 м

1. Шарль Амлен (Канада) 2.12,701

2. Кян-Хван Конг (Южная Корея) 2.13,087

3. Александр Шульгинов (Россия) 2.14,01

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