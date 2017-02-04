Россиянин Шульгинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку
На этапе Кубка мира по шорт-треку в Дрездене (Германия) состоялись соревнования на дистанции 1500 метров у мужчин. Российский спортсмен Александр Шульгинов занял третье место.
Победу одержал канадец Шарль Амлен. Представитель Южной Кореи Кян Хван Конг занял второе место.
Шорт-трек. Кубок мира
Дрезден (Германия)
Мужчины. 1500 м
1. Шарль
Амлен (Канада) 2.12,701
2.
Кян-Хван Конг (Южная Корея) 2.13,087
3. Александр Шульгинов
(Россия) 2.14,01
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически