«Челси» побеждал во всех девяти матчах сезона, в которых забивал Азар

Полузащитник «Челси» Эден Азар забил второй гол команды в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:1) на «Стэмфорд Бридж».

Игра с «канонирами» стала девятой в нынешнем сезоне, в которой 26-летний бельгиец забивал как минимум один гол, и все эти матчи завершились победой «синих».

Ранее Азар отличился в матчах с «Вест Хэмом» (2:1), «Бернли» (3:0), «Лестером» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Саутгемптоном» (2:0), «Манчестер Сити» (3:1), «Борнмутом» (3:0), а также сделал дубль в ворота «Эвертона» (5:0). Всего на счету Азара десять голов в 23 матчах чемпионата.

В 25-м туре 12 февраля «Челси» сыграет в гостях с «Бернли».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча