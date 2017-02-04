«Челси» побеждал во всех девяти матчах сезона, в которых забивал Азар
Полузащитник «Челси»
Эден Азар забил второй гол команды в матче 24-го тура премьер-лиги с «Арсеналом»
(3:1) на «Стэмфорд Бридж».
Игра с «канонирами» стала девятой в нынешнем сезоне, в которой 26-летний бельгиец забивал как минимум один гол, и все эти матчи завершились победой «синих».
Ранее Азар отличился в матчах с «Вест Хэмом» (2:1), «Бернли» (3:0), «Лестером» (3:0), «Манчестер Юнайтед» (4:0), «Саутгемптоном» (2:0), «Манчестер Сити» (3:1), «Борнмутом» (3:0), а также сделал дубль в ворота «Эвертона» (5:0). Всего на счету Азара десять голов в 23 матчах чемпионата.
В 25-м туре 12 февраля «Челси» сыграет в гостях с «Бернли».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Алонсо 13 (1:0). Азар 53 (2:0). Фабрегас 86 (3:0). Жиру 90 (3:1).
Состав
Челси: Куртуа, Алонсо, Кэйхилл, Аспиликуэта, Луиз, Азар (Фабрегас, 84), Мозес (Зума, 88), Матич, Канте, Коста, Педро (Виллиан, 83)
Арсенал: Чех, Монреаль, Косьельни, Бельерин (Паулиста, 18), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Коклен (Жиру, 65), Озил, Санчес, Уолкотт (Уэлбек, 70), Айвоби
Предупреждения:
Место и дата
04 февраля 15:30, Стэмфорд Бридж, Текстовая трансляция