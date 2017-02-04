Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой.
Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты. В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.
Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.
Напомним, финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».
Матч
Путинцева Ю. (Казахстан) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 6:4, 6:4
Место и дата
04 февраля 16:30, , Онлайн-трансляция
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