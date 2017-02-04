Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой.

Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты. В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.

Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.

Напомним, финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».