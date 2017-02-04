Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь1 : 3Амур
Футбол  Челси3 : 1Арсенал
Футбол  Боруссия- : -РБ Лейпциг
Хоккей  Авангард1 : 3Адмирал
Бенди  Норвегия0 : 6Швеция
Бенди  Финляндия- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой.

Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты. В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.

Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.

Напомним, финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ». 

Матч

Путинцева Ю. (Казахстан) - Цибулкова Д. (Словакия) - 3:6, 6:4, 6:4

Место и дата

04 февраля 16:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юлия Путинцева: Петербургская публика помогла мне обыграть ЦибулковуЮлия Путинцева, представляющая Казахстан, поделилась эмоциями от победы над Доминикой Цибулковой в полуфинале Spb Ladies Trophy 2017.Spb Ladies Trophy-2017. 1/2 финала. Путинцева и Младенович – в финале, Гаврилова играет полуфинал парного турнира. Онлайн4 февраля на турнире WTA St. Petersburg Ladies Trophy проходят полуфинальные матчи в одиночном и парном разряде.Кристина Младенович: Восхищает, насколько Винус верна своим обязательствамФранцузская теннисистка Кристина Младенович поделилась впечатлениями от полуфинального матча St. Petersburg Ladies Trophy, в котором она обыграла Наталью Вихлянцеву.Наталья Вихлянцева: Накануне полуфинала с Младенович почувствовала, что приболелаРоссийская теннисистка Наталья Вихлянцева подвела итоги встречи с Кристиной Младенович в полуфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy.Вихлянцева проиграла Младенович в полуфинале Spb Ladies Trophy-2017Французская теннисистка Кристина Младенович в полуфинале турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy в трех сетах одержала победу над Натальей Вихлянцевой из России.Spb Ladies Trophy-2017. 1/4 финала. Веснина проиграла Цибулковой, Кузнецова уступила Путинцевой и другие результаты дняНа Spb Ladies Trophy-2017 прошли матчи пятого игрового дня в одиночном и парном разрядах.Юлия Путинцева: Расстраивало, когда публика явно пыталась меня сбитьКазахстанская теннисистка Юлия Путинцева поделилась мнением о победе в трех сетах над россиянкой Светланой Кузнецовой в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.Светлана Кузнецова: Полтора сета меня не было на кортеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мнением о поражении в трех сетах от играющей за Казахстан Юлии Путинцевой в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.Кузнецова проиграла Путинцевой и завершила выступление в Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Светлана Кузнецова в трех сетах на стадии четвертьфинала проиграла выступающей за Казахстан Юлии Путинцевой и завершила выступление на турнире в Петербурге.Кристина Младенович: В матче с Вихлянцевой не стесняюсь считать себя фаворитомФранцузская теннисистка Кристина Младенович поделилась мнением о победе в двух сетах над итальянкой Робертой Винчи в четвертьфинале Spb Ladies Trophy-2017.«Со мной занимался тренер Серены». Главное открытие нового сезона из России«Со мной занимался тренер Серены». Главное открытие нового сезона из РоссииОчень скромная 19-летняя Наталья Вихлянцева – о первом полуфинале турнира WTA Premier, первом Australian Open и первом вызове в сборную.Младенович победила Винчи и вышла в полуфинал Spb Ladies Trophy-2017В четвертьфиналом матче Spb Ladies Trophy-2017 французская теннисистка Кристина Младенович оказалась сильнее итальянки Роберты Винчи.Елена Веснина: Для меня важнее игра, а не то, как далеко я прошла. Я довольна тем, как провела два матча на Spb Ladies Trophy-2017Российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против Доминики Цибулковой (3:6, 3:6).Доминика Цибулкова: Ожидаю еще одну битву с Кузнецовой, если она выйдет в полуфинал Spb Ladies Trophy-2017Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова поделилась впечатлениями от четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против Елены Весниной (6:3, 6:3), а также рассказала об ожиданиях о возможной встрече со Светланой Кузнецовой в полуфинале.Симона Халеп: Решила сняться с Spb Ladies Trophy-2017, потому что с моим коленом не все в порядкеРумынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала свое решение сняться с четвертьфинального матча Spb Ladies Trophy-2017 против россиянки Натальи Вихлянцевой.Цибулкова обыграла Веснину и вышла в полуфинал Spb Ladies TrophyВ четвертьфинальном матче Spb Ladies Trophy-2017 словацкая теннисистка Доминика Цибулкова оказалась сильнее россиянки Елены Весниной.«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре«Помидоры же кладут в борщ? А, стоп, капусту!» Самая задорная теннисистка в туре22-летняя Дарья Гаврилова, выступающая за Австралию, рассказывает о смене гражданства, дружбе с Касаткиной и пельменной в Петербурге.Шафаржова вышла в полуфинал турнира в Тайпее55-я ракетка мира Люси Шафаржова вышла в полуфинал турнира WTA Taiwan Open в Тайпее.«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутой«Уильямс сама интересовалась участием». Почему турнир в Петербурге такой крутойГендиректор теннисных турниров в Петербурге Александр Медведев – о том, почему к нему едут топ-игроки и о беспроигрышной борьбе за Итоговый.Халеп снялась с Spb Ladies Trophy-2017 из-за травмы коленаРумынская теннисистка Симона Халеп из-за повреждения не смогла продолжить участие в Spb Ladies Trophy-2017.
Главные новости
Футбол
«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»
Хоккей
Российские хоккеистки разгромили сборную Китая и вышли в финал Универсиады
Теннис
Путинцева переиграла Цибулкову и стала финалисткой Spb Ladies Trophy-2017
Шорт-трек
Россиянин Шульгинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по шорт-треку
Россия продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады после шестого дня
Футбол
Антонио Конте: Оставить соперников позади на 12 очков - очень важно для нас
Футбол
Арсен Венгер: Второй гол «Челси» убил нас
Футбол
Панюков может перейти в один из португальских или российских клубов
Санный спорт
Репилов занял второе место на этапе Кубка мира по санному спорту, победил Лох
Футбол
«Челси» обыграл «Арсенал» и оторвался от него на 12 очков
все новости
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулковавсе новости
Юлия Путинцева
Юлия Путинцевавсе новости
St. Petersburg Ladies Trophy
St. Petersburg Ladies Trophyтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour