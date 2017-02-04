Юлия Путинцева: Петербургская публика помогла мне обыграть Цибулкову

Юлия Путинцева, представляющая Казахстан, поделилась эмоциями от победы над Доминикой Цибулковой в полуфинале Spb Ladies Trophy 2017.

- В матче против Светланы Кузнецовой зрители болели против вас, а в полуфинале с Цибулковой были слышны крики «Юля, ты все равно наша».

- Это здорово! Я очень рада, что меня сегодня так поддерживали. Очень сложно играть с соперницами такого уровня, как у Цибулковой, но публика мне помогла.

- Будете ли ощущать давление в вашем первом финале?

- Давления нет и не было. Я просто наслаждаюсь игрой на этом турнире: мне очень нравится город, корт и все, что с ним связано, - сказала Путинцева сразу после победы.

Напомним, Путинцева в полуфинальном матче St. Petersburg Ladies Trophy одержала победу в трех сетах над словачкой Доминикой Цибулковой.

Счет встречи по партиям - 3:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался два часа и 22 минуты. В финале соперницей Путинцевой будет Кристина Младенович, одолевшая в полуфинале Наталью Вихлянцеву.

Для представительницы Казахстана, выступавшей за Россию до 2012 года, это будет первый финал на турнирах WTA.

Напомним, финал Spb Ladies Trophy пройдет 5 февраля на «СИБУР АРЕНЕ».