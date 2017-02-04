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«Астраханочка» проиграла «Будучности» в Лиге чемпионов

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«Астраханочка» потерпела поражение от «Будучности» (21:34) в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов.

В составе российской команды самым результативным игроком стала левая крайняя Карина Сабирова, забившая семь голов.

Отметим, что теперь на счету 18-летней Сабировой 58 голов в Лиге чемпионов, и она занимает первое место в списке лучших снайперов турнира.

«Астраханочка» остается на последнем месте в группе 1 и проведет следующий матч 11 февраля в гостях с французским «Метцом».

Астрахань

Лига чемпионов

Женщины

Основной этап

Группа 1

2-й тур

«Астраханочка» (Россия) – «Будучность» (Черногория) – 21:34 (9:18)

«Астраханочка»: Рябцева, Трусова, Ваганова; Сабирова (7), Таженова (3), Кожокарь (2), Сорокина (2), Зеленкова (2), Левша (1), Постнова (1), Рачителева (1), Шапошникова (1), Сисенова (1), Иванова, Кремнева, Шичкина.

Турнирное положение: 1. «Вардар» (Македония) – 9 очков (5 игр). 2. «Ференцварош» (Венгрия) – 9 (6). 3. «Будучность» – 8 (6). 4. «Метц» (Франция) – 4 (5). 4. «Тюрингер» (Германия) – 4 (5). 6. «Астраханочка» – 0 (6).

Добавим, что на основном этапе учитываются очки, набранные в матчах команд на предварительном этапе. 

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