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«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.

На девятой минуте счет открыл Роберт Левандовски. Через четыре минуты усилиями Налдо гостям удалось сравнять результат. Больше командам отличиться не удалось.

«Бавария» набрала 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Шальке» 22 очка и 11-е место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

19-й тур

Матч

Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)

Голы

Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).

Состав

Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)

Предупреждения:

Мартинес, 77 - Бенталеб, 61

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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