«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»
Матч 19-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Шальке» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:1.
На девятой минуте счет открыл Роберт Левандовски. Через четыре минуты усилиями Налдо гостям удалось сравнять результат. Больше командам отличиться не удалось.
«Бавария» набрала 46 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Шальке» 22 очка и 11-е место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
19-й тур
Матч
Бавария - Шальке 04 - 1:1 (1:1)
Голы
Левандовски 9 (1:0). Налдо 13 (1:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат (Алаба, 77), Рафинья (Лам, 77), Хуммельс, Мартинес, Алонсо, Видаль, Роббен (Коман, 72), Левандовски, Мюллер, Коста
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Колашинац, Хёведес, Бадштубер (Настасич, 59), Горецка (Керер, 87), Бенталеб, Шёпф, Стамбули, Калигиури, Бургшталлер (Шупо-Мотинг, 73)
Предупреждения:
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
04 февраля 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция