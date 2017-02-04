«Бавария» дома сыграла вничью с «Шальке»

читайте также

Бундеслига. 19-й тур. «Бавария» - «Шальке», «Боруссия» (Д) - «РБ Лейпциг» и другие матчи. Онлайн Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

Встреча трех Сергеев Карякиных, первое поражение «Зенита» в году и 4 очка Мозгова. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

«Гамбург» обыграл «Байер» в матче 19-го тура Бундеслиги В матче 19-го тура Бундеслиги «Гамбург» на своем поле обыграл «Байер» со счетом 1:0.

Карло Анчелотти: Тьяго и Видаль готовы сыграть с «Шальке» Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча против «Шальке». Напомним ,что командам предстоит сыграть в 19-м туре чемпионата Германии.

Карло Анчелотти: Боатенг должен вернуться к тренировкам в конце февраля Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о состоянии здоровья защитника Жерома Боатенга. Он отметил, что футболист в конце месяца может вернуться к тренировкам.

«Ювентус» обыграет «Интер». Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд Боже, какие социальные катаклизмы встречают очередную порцию матчей чемпионата Испании!

«Бавария» проявляет интерес к Деле Алли Как сообщает The Times, полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может сменить клубную прописку.

«Зенит» предлагал «Фрайбургу» 15 млн евро за защитника сборной Турции Как сообщает турецкий портал Tsajans, защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю мог перейти в петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

Мануэль Нойер: «Шальке» некуда отступать, и это опасно для «Баварии» Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от встречи с «Шальке 04» в 19-м туре чемпионата Германии.

Рикардо Родригес близок к переходу из «Вольфсбурга» в «Интер» Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес может стать игроком «Интера». Переход в таком случае состоится летом, когда вновь откроется трансферное окно.

Полузащитник «Байера» Чалханоглу дисквалифицирован до конца сезона за нарушение трансферных правил ФИФА дисквалифицировала до конца сезона полузащитника леверкузенского «Байера» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Томас Мюллер: Я не беру мяч в центре поля и накручиваю шестерых соперников Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, почему он так мало забивает мячей в нынешнем сезоне.

Президент «Баварии»: Прошлым летом «Юнайтед» предлагал за Мюллера 100 млн евро Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс высказался о ситуации нападающего Томаса Мюллера, а также рассказал об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед».

Спортивный директор «Боруссии»: Ройс в «Арсенале»? Ничего не знаю о его планах Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал информацию о желании полузащитника «шмелей» Марко Ройса стать игроком лондонского «Арсенала».

Ули Хенесс: Мюллер находится в нормальной форме, он по-прежнему один из ведущих игроков «Баварии» Президент «Баварии» Ули Хенесс поддержал нападающего команды Томаса Мюллера.

Правь, Британия! Итоги январского трансферного окна в Европе В ночь на 1 февраля в большинстве европейских лиг закрылось зимнее трансферное окно.

Арьен Роббен: Нынешний уровень игры «Баварии» едва ли позволит пройти «Арсенал» Голландский вингер «Баварии» Арьен Роббен подверг критике игру своей команды на старте второго круга чемпионата Германии.

Рибери пропустит две недели из-за травмы бедра Вингер «Баварии» Франк Рибери не сможет помочь своей команде в ближайших матчах.

«Бавария»: Рибери выбыл на две недели, Видаль провел часть тренировки с командой На официальном сайте мюнхенской «Баварии» появилось сообщение о состоянии игроком немецкого клуба.